الامارات | المهمة الخضراء تمت بنجاح.. طموحنا في السماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بابتسامة وحب.. أنامل ناعمة تضع بصمتها على عمل فني غارق في الأصفر الزاهي، وفي مساحة أخرى عيون طموحة ترقب «الإبهار الأخضر» الذي يكسو قبة ساحة الوصل الأيقونية في مدينة إكسبو دبي، وشعار مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يسدل الستار على فعالياته اليوم، بعدما فتح أبواباً واسعة للأمل، وأطلق مبادرات كبيرة، وخطط عمل عريضة، رأت النور هنا في إمارات الخير التي أنجزت - كالعادة - المهمة الصعبة بنجاح، حيث استضافت العالم على مدى 12 يوماً من أجل الخروج بحلول مناخية تسهم في إنقاذ كوكب الأرض، وترسم غداً مشرقاً للإنسانية وأجيالها المقبلة، وتعمل على مكافحة التهديد الأخطر للبشرية، وهو الاحتباس الحراري، لكي ينعم الجميع بمستقبل يشبه تلك القبة الجميلة، التي تسرح فيها غزلان وكائنات وادعة، وتزينها سنابل وأشجار ونباتات، وكذلك أعمال فنية مغزولة بحب، وسط بيئة ينعم كل ما فيها بممارسات الاستدامة.