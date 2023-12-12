الامارات | محمد بن راشد: رؤية جديدة لـ «إكسبو دبي».. أساسها الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية جديدة لمدينة «إكسبو دبي»، ليكون أساسها الاستدامة، ولتكون مقراً للشركات ومنصة للشراكات البناءة، ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته.

ووجه سموّه، في «تدوينة» نشرها أمس على منصة «إكس»، كل من يسعى لتحقيق هذا الهدف «للعمل معنا في مدينة إكسبو دبي».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «منذ أن حازت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ثقة العالم، وأخذت مسؤولية جمع الدول في إكسبو قبل 10 سنوات، نستمر في العمل على هدف تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع».

وأضاف سموّه قائلاً: «مع اجتماع العالم بقادته ومؤسساته من جديد في مدينة (إكسبو دبي)، في مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يسعى لتحقيق نتائج ستكون حاسمة للبشرية.. نعلن رؤية جديدة لهذه المدينة، أساسها الاستدامة».

وتابع سموّه أن مدينة «إكسبو دبي» ستكون «مقراً للشركات.. ومنصة للشراكات البناءة.. ومركزاً لإطلاق المبادرات المعنية بالحفاظ على كوكبنا واستدامته، فهي منطقة حرة تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة المتجددة، ووجهة لروّاد هذا القطاع من كبرى المؤسسات الدولية وشركاته الناشئة، إضافة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي، المعنيين بالاستدامة. وعليه، ندعو كل من يسعى لتحقيق هذا الهدف إلى العمل معنا في مدينة إكسبو دبي.. التي بنيناها للعالم لتستمر بالمساهمة بكل ما فيه خير».

• نستمر في العمل على هدف تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع.

• «إكسبو دبي» وجهة للجامعات والمنظمات والمتخصصين في القطاع الإبداعي المعنيين بالاستدامة.