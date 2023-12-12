الامارات | مؤسسة زايد الدولية للبيئة: الإمارات سباقة في الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مؤسسة زايد الدولية للبيئة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي يختتم فعالياته اليوم في مدينة إكسبو دبي، عبر جلستين استعرضتا تجارب رائدة، وقدمتا توصيات للعمل من أجل الوصول إلى أفضل حلول الاستدامة.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمؤسسة الدكتور محمد أحمد بن فهد، خلال لقائه وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، قبل انطلاق الجلستين، أن دولة الإمارات لطالما كانت سبّاقة في المنطقة والعالم في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن نجاح استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ يضاعف المسؤولية على الجميع لمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة خلال السنوات المقبلة.

وقال بن فهد في كلمة للمشاركين بالجلستين والحضور، إن دولة الإمارات كانت سباقة في حماية البيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة، مضيفاً «كرست مؤسسة زايد الدولية للبيئة منذ عام 1999 جهودها في مجال الحفاظ على البيئة من خلال الأنشطة والمبادرات، وكرمت أكثر من 40 منظمة وشخصية».

ونظمت المؤسسة الجلسة الأولى في منطقة الاستدامة تحت عنوان «مقهى الحكمة.. تحقيق أهداف التنمية الداخلية والتنمية المستدامة»، وشارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين.

فيما نظمت الجلسة الثانية «مشاركة القيادة» في الجناح الإماراتي بالمنطقة الزرقاء، واستعرضت دور القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق الاستدامة على كل الأصعدة، ودور مؤسسة زايد الدولية للبيئة خلال نحو الـ25 عاماً الماضية في دعم وتكريم الجهود المبذولة في حماية البيئة، عبر تقدير أصحاب المبادرات والإبداعات في هذا المجال.

كما شارك الفنان العالمي نور الدين ثابت خلال الجلسات وورش العمل بتنفيذ أعمال خاصة بالاستدامة، إذ يعتمد على إعادة التدوير، بهدف تسليط الضوء على التعابير، والعواطف، والقدرات الإنسانية المرتبطة بالبيئة.