رؤى دول «التعاون» تنير طريق «كوب 28»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

كشف الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة، وزير مفوض، مدير جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة المناخ «كوب28»، عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد عزمها على مواصلة الجهود مع دول العالم لمواجهة تداعيات وآثار التغير المناخي، ووضع المبادرات اللازمة لدفع العمل المناخي، مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا التوجه.

وبين أن الأمانة العامة للمجلس شكلت فريقاً للمشاركة في الحدث مهمته استعراض جهود الدول الخليجية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، لافتاً إلى أنه تم تنظيم أكثر من 35 جلسة تضمنت العديد من الموضوعات الحيوية التي تهم الدول والمجتمعات في دول الخليج والعالم أجمع، مثل الصحة العامة، ومعالجة ندرة المياه، وملف الأمن الغذائي، وكيفية مواجهة التغير المناخي، ورؤى الدول الخليجية حول الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري وإنتاج الهيدروجين.

وبين الرشيدي أن جناح مجلس التعاون نظم فعاليات عدة عن المياه والزراعة والطاقة والمناخ، فضلاً عن دور الشباب الخليجي وتوعيتهم بكيفية مواجهة آثار التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية، مؤكداً أن دول المجلس تتواءم مع مخرجات مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاق باريس والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

وأكد معاليه أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجناح في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (COP28)، تهدف ومن خلال التعاون مع أجنحة دول المجلس إلى إبراز خطط وجهود دول مجلس التعاون لتحقيق الحياد من الكربون ومواقفها من قضايا تغير المناخ.

وأشار إلى أن مركز الإحصاء الخليجي عكف على تقديم نشرة حول تحولات الطاقة والاستدامة البيئية، واستعراض جهود الدول في مجالات عدة، منها كفاءة الطاقة المتجددة، والطاقة والبيئة، كما تضمنت جميع المشاريع التي رصدت خلال عامي 2022 و2023، مع استشراف المستقبل في مجال تحولات الطاقة في دول الخليج.

وقال: تم إطلاق بوابة بيانات مرسى لتكون منصة مفتوحة البيانات للمستفيدين من صناع القرار والباحثين والمهتمين بالمعرفة الإحصائية المعتمدة، بحيث يمكن التعامل مع تلك البيانات والاستفادة منها وتنزيلها، وكذلك تبادلها بطريقة سهلة وسريعة، كما تستعرض البوابة بيانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شكل مجموعات البيانات في مختلف القطاعات.

وأضاف: توفر قاعدة بيانات المياه، أهم الإحصاءات السنوية المرتبطة بالمياه في دول مجلس التعاون والتي تشمل مجموع المياه المتاحة للاستخدام، المياه الجوفية المستخرجة، والمياه السطحية المستخرجة، وإنتاج مياه تحلية المياه، والمياه المعاد استخدامها، وغيرها من الإحصاءات ذات الصلة.