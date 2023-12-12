اخبار الخليج / اخبار الإمارات

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 8 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( قرين العيش - بينونة ) وطريق الشيخه سلامة بنت بطي ( مدينة زايد- طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( طريف - بينونة ) وطريق بدع المطاوعة (غياثي - بدع المطاوعة) وطريق (غياثي -ليوا ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( جسر النوف - بينونة ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( الظنة - براكة ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( ايكاد - النوف ).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا