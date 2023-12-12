شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 8 طرق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 8 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( قرين العيش - بينونة ) وطريق الشيخه سلامة بنت بطي ( مدينة زايد- طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( طريف - بينونة ) وطريق بدع المطاوعة (غياثي - بدع المطاوعة) وطريق (غياثي -ليوا ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( جسر النوف - بينونة ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( الظنة - براكة ) وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ( ايكاد - النوف ).