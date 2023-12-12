مشاريع خضراء ومزرعة رياح.. علامات بارزة لجناح أوكرانيا في "COP28"

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك أوكرانيا في فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"، بعد مشاركتها الناجحة في "COP27" بجمهورية مصر العربية، حيث تستعرض مشاريعها للطاقة الخضراء والرياح.

وتهدف أوكرانيا من خلال مشاركتها في "COP28" إلى التأكيد على استمرارها في الوفاء بالتزاماتها المناخية، من أجل مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع.

وتعرض أوكرانيا، من خلال جناحها الواقع في المنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف، مشروعاً للطاقة الخضراء تم تنفيذه في عام 2022، وهو محطة طاقة الرياح في تيليغولسكا، بالإضافة إلى أكبر مزرعة رياح في أوكرانيا التي تعمل شركة "دتيك"، على مضاعفة حجمها أربع مرات، كخٌطوة رئيسة في مسار خفض غازات الدفيئة.

يذكر أن جناح "أوكرانيا" في "COP28” تم تنظيمه من قبل وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية وبدعم من الحكومة الفيدرالية الألمانية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، والمبادرة العالمية للأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة "دتيك" كمستثمر خاص رئيسي في قطاع الطاقة في أوكرانيا.