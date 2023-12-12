«1.5».. أول صحيفة مناخية في عالم «الميتافيرس»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، إطلاق صحيفة «1.5» المعنية بقضايا المناخ والبيئة في عالم «الميتافيرس»، لتسليط الضوء على تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على البيئة، لتكون بذلك أول صحيفة متخصصة في هذا الشأن في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتقت وكالة أنباء الإمارات «وام»، خالد عمار مؤسس الصحيفة والمتخصص في شؤون الإعلام الافتراضي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف، ليروي تفاصيل تدشين الصحيفة انطلاقاً من «COP28» في مدينة إكسبو دبي، لتجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

وقال خالد عمار، وهو أيضاً مستشار شبكة الصحفيين الدوليين في واشنطن، إن فكرة صحيفة «ون. بوينت. فايف - One Point Five» جاءت بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في عالم «الميتافيرس»، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فاعل في تخفيف العبء عن الطبيعة عن طريق استخدام الإعلام الافتراضي.

وأضاف أن الصحيفة شارك في تدشينها مجموعة صحفيين مصريين، وهي مكونة من استوديو افتراضي، وصالة تحرير، وقاعة اجتماعات ومحاضرات، ومركز تدريب، ونعمل من خلالها على تقديم نماذج حية للطبيعة لتخفيف زيارات الأشخاص للمحميات والغابات عن طريق مشاهدتها افتراضياً، ومعرفة حجم الجرائم التي يرتكبونها في حق الطبيعة.

وأشار إلى أنه على مدار ثلاثة أشهر تم تدريب طلاب وصحفيين في مركز التدريب التابع للصحيفة على إنتاج محتوى افتراضي عن المحميات الطبيعية والبحار والغابات الاستوائية والفضاء، وذلك عن طريق زيارة هذه الأماكن، افتراضياً، وإجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، وتنظيم زيارات افتراضية برفقة متخصصين في مجال المناخ للتوعية بأهمية تلك الأماكن وسبل المحافظة عليها.

وذكر أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب إطلاق الكثير من المبادرات الفاعلة بالاعتماد على التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

ويرى عمار أن استخدام تقنيات الميتافيرس قد يساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والمساهمة في تراجع درجة الحرارة، وخفض الانبعاثات الحرارية، والاستهلاك للطاقة، بالاعتماد بشكل أكبر على استخدامات تقنياته الافتراضية التي توفر التواصل عن بعد، والقيام بزيارات ميدانية، والعمل عن بعد، دون الحاجة لاستهلاك وسائل مواصلات ورحلات طيران.

وأوضح أن الصحيفة تم إطلاقها في جناح شركة «إكستريم هانج أوت» العالمية، المتخصصة في أحداث العمل المناخي، في «COP28»، وذلك بمشاركة العديد من المتخصصين من بريطانيا، الدنمارك، إسبانيا، الأرجنتين، أميركا، مصر، جنوب أفريقيا، لبنان، السودان، تونس.