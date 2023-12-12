جناح فلسطين في "COP28" يسلط الضوء على الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المهندس أحمد أبو ظاهر نقطة الاتصال الوطنية لدولة فلسطين في مؤتمرات الأطراف، إن دولة فلسطين تشارك للمرة الأولى بجناح مستقل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28"، رغم مشاركتها في مؤتمرات الأطراف منذ العام 2008، مشيرا إلى أن الجناح شهد نقاشات وجلسات عديدة تناولت الاقتصاد الأخضر، وتغير المناخ والبيئة في فلسطين، واستراتيجيات التكيف، والأطفال وتغير المناخ، واستهلاك المياه.

وأضاف أبو ظاهر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجلسات التي استضافها الجناح تضمنت عروضاً لفيديوهات تناولت مختلف الآثار البيئة الناجمة عن التغير المناخي في فلسطين.

ونوه بأن "COP28" أطلق العديد من المبادرات الجديدة التي تعزز سبل مواجهة التغير المناخي عالمياً، وفي مقدمتها الغذاء المستدام والصحة والتجارة وأثر البيئة على الأطفال.

وأفاد أبوظاهر، الذي يشغل مدير المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة في فلسطين، بأن الجناح نظم جلسة "الأطفال والتغير المناخي" بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسيف"، مسلطاً الضوء على التهديدات المباشرة للتغيرات المناخية على قدرة الأطفال على البقاء والنماء والازدهار.