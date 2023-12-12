الامارات | "طرق دبي" تُطلق مبادرة نقل ملكية لوحات المركبات عبر الهوية الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة تُسَهِّلُ على بائعي ومشتري لوحات المركبات بيع وشراء هذه اللوحات ونقل ملكيتها من البائع إلى المشتري بطريقة سلسة وسريعة وذلك عبر خطوات مختصرة وبسيطة باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) لكلٍّ من طرفي الصفقة.

وأكّدَت الهيئة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي لتقديم خدمة إلى الجمهور الراغبين ببيع وشراء لوحات المركبات ونقل ملكية اللوحة من البائع إلى المشتري بصورة رسمية وموثّقة بحيث يوقع الطرفان على مستند اتفاقية البيع والشراء لنقل ملكية رقم اللوحة باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى التوجّه إلى مراكز إسعاد المتعاملين؛ الأمر الذي يُسعد هذه الشريحة من متعاملي الهيئة من خلال توفير عاملي الجهد والوقت عليهم.

وتتلخّص عملية بيع اللوحة، حسب المصدر المسؤول للهيئة، في أن يتخذ البائع الخطوتين التاليتين مسبقاً لإتمام المعاملة بنجاح: الاتفاق المسبق بين البائع والمشتري على سعر اللوحة وآلية الدفع حسب الشروط والأحكام، والحصول على بيانات المشتري (رقم الهوية الامارتية، ورقم الهاتف الخاص به أو رقم ملفه المروري). وبعد هاتين الخطوتين سيتم توثيق عملية البيع والشراء باستخدام الهوية الرقمية الموثقة، وأخيراً إتمام عملية دفع رسوم الخدمة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على الاستمرار بمسيرة تحوّلها الرقمي بشكل واضح وطموح من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وبالموائمة مع الغايات الاستراتيجية للهيئة التي تشمل إسعاد المتعاملين واستشراف المستقبل.