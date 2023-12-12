اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي

0 نشر
الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش أنه "رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والمليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي ونشر الأكاذيب والافتراءات".

وقال قرقاش عبر منصة "إكس": تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا