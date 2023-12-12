حاكم الشارقة يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن المشاريع الحيوية والمرتبطة باحتياجات الناس اليومية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مستمرة ومتواصلة في كافة مدن الإمارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخزين المستقبلي، مشيراً إلى أهمية المحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها.

جاء ذلك خلال وضع سموه، صباح اليوم، حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة الحمرية، والتي تبلغ تكلفتها 1.65 مليار درهم.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة مشروعات المياه في مدن خورفكان وكلباء والذيد والشارقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة المخزون الاستراتيجي من المياه، حيث تم إنشاء سدّ الرفيصة ليكون محطة تخزين رئيسة، إلى جانب إنشاء مشروع آخر على جبال وادي الغزير ليكون إضافة للمخزون حتى يكفي حاجة مدينة خورفكان من المياه. كما يجري العمل في مدينة كلباء على مشروع بحيرة جديدة للتخزين تسمى بحيرة فرّيش، بينما توجد بالذيد بحيرة على مدخل المدينة، وأخرى سيتم العمل عليها. أما في مدينة الشارقة والتي تختلف عن بقية المدن لنموها السريع، فيجري العمل على مشروع جديد وهو خزان بحيرة المديّد، إلى جانب التوفير خلال فترة الشتاء لقلة استهلاك المياه.

وتطرق سموه إلى الإسراف في استهلاك المياه بصورة مبالغ فيها، وكذلك التسريب من الأنابيب القديمة التي تعمل فرق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المتخصصة على حلها، حيث إنه مع الوفرة والإرشاد والتوجيه يمكن تقليل الهدر الكبير للمياه، داعياً سموه الجميع إلى مراعاة ذلك والمحافظة على المياه لأنها أساس الحياة. وقال سموه: «شغلنا الشاغل هو هذه البلاد وساكنوها، يجب أن يعيشوا العيش الكريم النظيف الهادئ المستقر البعيد عن المشاكل في كل شيء».

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى العاملين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، من الرجال والسيدات، الذين يعملون ليل نهار من خلف الستار، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها في كل الأوقات، وعدم ظهور هذه الجهود بشكل مباشر للناس والمجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة في حديثه إلى أن العناية والرعاية والاهتمام بالخدمات الأساسية تشمل كافة أفراد المجتمع وفي كل المجالات، والتعليم على وجه الخصوص لأنه الأساس للارتقاء والتقدم، حيث يتم توفير المنح الدراسية للطلبة مع انتشار الجامعات والنشاط المعرفي بالإمارة.

وأكد سموه أهمية التربية في المجتمع وتعاون الأسرة مع المدرسة لإكمال مهامها جنباً إلى جنب مع التعليم، لأن الهدف هو ارتقاء الأبناء وحصولهم على فرص التعليم الذي يستمر مع الإنسان طوال العمر، كما أن التربية تعمل على توجيههم إلى طريق الخير وأسلوب الحياة والفكر والتراث وغيرها من القيم الفاضلة.

ولفت سموه إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها أنشطة وبرنامج مؤسسة ربع قرن لصنع القادة والمبتكرين التي تحظى بمتابعته الشخصية وبقيادة قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بهدف رعاية الطفل قبل ولادته وحتى تخرجه وزواجه ليكون قد أكمل 25 عاماً من التربية والاهتمام والتعليم والتعلم، ليصبح فرداً منتجاً ونتاج التربية الصحيحة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عرض مرئي قدمه عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، استعرض خلاله استراتيجية الهيئة في مجال المياه 2023-2033، والتي تساهم في تعزيز الأمن المائي، وتلبي احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتضمن استدامة وصول المياه النقية للمستهلكين.

وأشار الشامسي خلال عرضه إلى أن الهيئة وضعت استراتيجيتها في مجال المياه لحوكمة عملياتها بما يضمن رفع كفاءتها وتعزيز إمكانياتها من خلال التغطية والتوافرية والتخزين وجودة المياه، مستعرضاً مشاريع شبكة المياه خلال السنوات الخمس الماضية واستثمارات الهيئة المستقبلية في قطاع المياه، والقدرة الإنتاجية لمدن إمارة الشارقة، إضافة إلى استثمارات مشروعات تخزين المياه الإستراتيجية وخطة إحلال وحدات التحلية منخفضة الكفاءة.

وتناول مدير عام الهيئة المخرجات المتوقعة لاستراتيجية 2023-2033 من حيث القدرة الإنتاجية والتخزينية، إضافة إلى استخدام أحدث تقنيات المسح عبر الأقمار الصناعية للكشف عن تسرب المياه في الخطوط الرئيسة والفرعية وعدد التسريبات المرصودة ضمن نطاق مواقع المشتركين.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادةً مصورةً تناولت مراحل مشروع محطة المياه الجديدة في الحمرية، وأبرز الأعمال والتقنيات الحديثة التي سيتم استخدمها، كما شرح العرض عدة مشروعات منها خطوط النقل والتوزيع وتحديث شبكات المياه، إضافة إلى محطات الضخ وخزانات المياه لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية للشبكة وزيادة السعة التخزينية للمياه.

ويأتي إنشاء مشروع محطة تحلية المياه في الحمرية ضمن إطار تطوير منظومة قطاع المياه في إمارة الشارقة، ويعد ضمن أكبر الاستثمارات في مجال المياه على مستوى الإمارة، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة الحمرية إلى 110 ملايين جالون يومياً، وسعة تخزينية بقدرة 90 مليون جالون، بالإضافة إلى استهلاك طاقة لا تتعدى 3.2 كيلوواط في الساعة لإنتاج متر مكعب من المياه، كما تعمل المحطة بنظام التناضح العكسي لتحلية المياه، ويضم المشروع أحدث تقنيات ما بعد المعالجة والتصفية والترشيح.

رافق سموه خلال وضع حجر الأساس كل من: محمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعدد من المسؤولين في الهيئة ومهندسي المشروع.