الامارات | انطلاق أسبوع التدريب التخصصي الثاني بمشاركة أكثر من 23 ألف من الكوادر التربوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس أسبوع التدريب التخصصي الثاني في العام الدراسي الحالي الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، بمشاركة أكثر من 23 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية ورياض الأطفال والاختصاصيين، بهدف تعزيز خبراتهم واطلاعهم على آخر البحوث التعليمية وتدريبهم على أحدث الممارسات والأساليب التربوية في مجالات تخصصاتهم.

وأكد سعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن أسبوع التدريب التخصصي يأتي استكمالاً للأسبوع التدريبي الذي نظمته المؤسسة في شهر أغسطس الماضي بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، موضحاً أن الأسبوع يتضمن أكثر من110 ورشة تدريبية تواكب التطورات التقنية والتطبيقية في مجال التعليم، ما يعزز من قدرات المعلمين والقيادات المدرسية ودورهم المهم في تنفيذ السياسات التربوية الهادفة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الوطني وتحسين مخرجاتها.

وأضاف سعادته أن البرامج التربوية التي يتضمنها الأسبوع التدريبي يقدمها خبراء ومختصون في مجال التعليم، بما يسهم في صقل خبرات الكوادر التربوية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم و إكسابهم خبرات جديدة تدعم أدوارهم التربوية الريادية ، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير كافة الإمكانات التي تضمن النهوض بالميدان التربوي انطلاقاً من دعم المعلمين وتيسير سبل التطور المهني لهم باعتبارهم الركيزة التي يبدأ منها تنفيذ الاستراتيجيات التعليمية الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع التعليم الوطني بتنشئة أجيال متمكنة من أدوات المستقبل معرفياً ومهارياً.

ويستهدف أسبوع التدريب التخصصي 1500 مدراء مدارس و18000 معلماً ومعلمة، و 2000 أخصائي من الوظائف الداعمة، 1800من معلمي رياض أطفال، وتتناول البرامج المخصصة للقيادات المدرسية تدريب متخصص في عدة محاور مبتكرة ، فيما يتناول تدريب المعلمين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي و توظيفه في عمليات التعليم والتعلم.

فيما تشمل الفعاليات المصاحبة للأسبوع التدريبي الذي يستمر لغاية 15 ديسمبر الجاري تنظيم «حوار القيادات» ويتخلله جلسات حوارية ، ويستضيف الحوار عدد من المتخصصين في مجال التعليم من مختلف المؤسسات والجامعات في الدولة ،كما سيتم تنظيم فعالية «أفكار ملهمة» بحضور أكثر من 500 من القيادات المدرسية والمعلمين ، لمناقشة نتائج البحوث التربوية التي تم إجرائها في الميدان.