الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً صباح الخميس.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. و يكون لموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:45 و الجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:47 والمد الثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:34.