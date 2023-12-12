الامارات | 105 طائرات إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة حصيلة 37 يوماً من "الفارس الشهم 3"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 ديسمبر 2023

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3". وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ 37، 7 آلاف و126 طناً حتى مساء اليوم الثلاثاء.

حصيلة اليوم الـ 37 من "الفارس الشهم 3".. 7126 طناً من المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين