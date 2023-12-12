وزير البيئة العراقي لـ«الاتحاد»: «كوب 28» أكبر تجمع لصنع القرار عالمياً بشأن قضايا المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

اعتبر وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي أن مؤتمر «كوب 28» يشكل أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، وهو أكبر تجمع لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ.

وقال ئاميدي في تصريح لـ «الاتحاد»، إن الفرق العراقية المشاركة بالمؤتمر مختصة بقضايا التكيف والتخفيف والقضايا التقاطعية، مبيناً أن اختيار هذه الفرق تدريبها تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأضاف: «هذه الفرق تمثل وزارات مختلفة وهيئة البيئة في إقليم كردستان، وتم تدريبها بشكل شامل لمدة 80 ساعة لكل مجموعة»، مضيفاً أنه «تم تأهيل فريق تفاوضي يضم 18 فرداً من الوزارات ذات العلاقة».

وأشار إلى أن «الفرق الوزارية أعدت ورقة الموقف العراقي للتفاوض، التي تركز على مواضيع هامة مثل أسواق الكاربون الطوعية وخسائر وأضرار الوقود الأحفوري وخطط التكيف العالمية».