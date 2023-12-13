الامارات | وزير هندي: العمل المشترك ركيزة لمعالجة التحديات المناخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير البيئة والغابات والتغير المناخي في الهند، بوبندر ياداف، أهمية الالتزام بالعمل المشترك في مواجهة التغير المناخي، حيث إنه ركيزة لمعالجة التحديات المناخية، مشيراً إلى أن جناح الأديان في «كوب 28» يعزز دور القيادات الدينية في معالجة التحديات المناخية، ويوفر منصة لإشراك قادة الأديان في المناقشات حول كيفية التصدي لقضايا المناخ، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف الطوائف الدينية في سعيهم المشترك لحماية البيئة ومواردها الطبيعة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ياداف إلى جناح الأديان الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة «كوب 28»، ووزارة التسامح والتعايش، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث اطلع على مبادرات الجناح وأنشطته المختلفة في مجال التوعية بالأزمة المناخية.

وأشاد ياداف بجهود مجلس حكماء المسلمين في معالجة التحديات العالمية المختلفة التي من أبرزها التحديات المناخية.