الامارات | «5 نجوم» بمركزين لتقديم الخدمة في أم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح وكيل وزارة الداخلية، اللواء خليفة حارب الخييلي، يرافقه قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، العميد حميد مطر عجيل، الستار عن لوحة «5 نجوم» لمركزين للخدمة في إمارة أم القيوين، هما: مركز شرطة المدينة الشامل، ومركز خدمات المرور والترخيص، ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023، الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال وكيل وزارة الداخلية، اللواء خليفة حارب الخييلي، إن «المنجزات المحققة من مراكز تقديم الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، نتيجة لجهود العاملين والسياسات والخطط المطبقة وفق توجيهات حكومة الإمارات ونهجها الساعي إلى تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي». وأكد قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، العميد حميد مطر عجيل، الحرص على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع.

وقال مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، العميد ناصر خادم الكعبي، إن «كل ما نراه اليوم هو نتاج منظومة عمل تكاملية تسير نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية برؤى تطلعية، ومنهجية عمل تقوم على استشراف المستقبل وتقديم خدمات استباقية وريادية، تضمن استدامة التميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع الإماراتي».