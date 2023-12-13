الامارات | مشروعات خضراء ومزرعة رياح في أوكرانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت أوكرانيا في فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» بجناح استعرضت من خلاله مشروعاتها للطاقة الخضراء والرياح.

وتهدف أوكرانيا إلى التأكيد على استمرارها في الوفاء بالتزاماتها المناخية من أجل مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع.

وعرضت أوكرانيا في جناحها الواقع بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف، مشروعاً للطاقة الخضراء تم تنفيذه في عام 2022، وهو محطة طاقة الرياح في تيليغولسكا، إضافة إلى أكبر مزرعة رياح في أوكرانيا التي تعمل شركة «دتيك» على مضاعفة حجمها أربع مرات، كخطوة رئيسة في مسار خفض غازات الدفيئة.

كما عرض الجناح خطة أوكرانيا التي تشمل 850 مشروعاً ضخماً على مدى العقد المقبل، إلى جانب برامجها ذات الأولوية التي تتضمن «استعادة بيئة نظيفة» و«الاعتماد الطاقي» و«الصفقة الخضراء».

يشار إلى أن جناح أوكرانيا في «كوب 28» تم تنظيمه من قبل وزارة حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية وبدعم من الحكومة الفيدرالية الألمانية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا، والمبادرة العالمية للأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة «دتيك» كمستثمر خاص رئيس في قطاع الطاقة في أوكرانيا.