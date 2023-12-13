الامارات | فلسطين.. حاضرة للمرة الأولى بجناح مستقل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة في فلسطين ونقطة الاتصال الوطنية لدولة فلسطين في مؤتمرات الأطراف، أحمد أبوظاهر، إن دولة فلسطين تشارك للمرة الأولى بجناح مستقل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28»، رغم مشاركتها في مؤتمرات الأطراف منذ العام 2008، مشيراً إلى أن الجناح شهد نقاشات وجلسات عديدة تناولت الاقتصاد الأخضر، وتغير المناخ والبيئة في فلسطين، واستراتيجيات التكيف، والأطفال وتغير المناخ، واستهلاك المياه.

وأضاف أبوظاهر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الجلسات التي استضافها الجناح تضمنت عروضاً لفيديوهات تناولت مختلف الآثار البيئية الناجمة عن التغير المناخي في فلسطين.

وأشار إلى أن «كوب 28» أطلق العديد من المبادرات الجديدة التي تعزز سبل مواجهة التغير المناخي عالمياً، في مقدمتها الغذاء المستدام والصحة والتجارة وأثر البيئة على الأطفال. وأفاد أبوظاهر، بأن الجناح نظم جلسة «الأطفال والتغير المناخي» بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مسلطاً الضوء على التهديدات المباشرة للتغيرات المناخية على قدرة الأطفال على البقاء والنماء والازدهار.