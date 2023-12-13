سيلفي «كوب 28».. وثيقة تاريخية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قبل الوصول إلى محطة الختام، حرص المشاركون في «كوب 28»، من مختلف قارات العالم، على التقاط صور «سيلفي» مع الأصدقاء والحضور، في أرجاء مدينة «إكسبو دبي» لتوثيق وجودهم في «مؤتمر الأطراف» أهم حدث عالمي يناقش قضايا التغير المناخي، معربين عن شكرهم للإمارات قيادة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وساهم المؤتمر في انتعاش حركة السياحة في مختلف إمارات الدولة، حيث استقطبت المناطق السياحية، عشرات الآلاف من المشاركين والزوار.

ووفر المؤتمر للمشاركين والزوار برنامجاً حافلاً للتعرف على الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي والحياة في أنحاء الإمارات.