سلطان الجابر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأطراف COP28

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، في كلمته بالبيان الختامي، بالنجاح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية.