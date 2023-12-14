الامارات | مصر تشيد بنجاح الإمارات في تنظيم »COP28«

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت جمهورية مصر العربية بتوصل مؤتمر «COP28» إلى «اتفاق الإمارات» الذي يضم قرارات تاريخية، يتم الاتفاق عليها لأول مرة، مشيدة بالنجاح الذي حققته الدولة في تنظيم الدورة الـ28 للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. كما أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية المفاوضات التي أفضت إلى التوصل لـ«اتفاق الإمارات» لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقاً للتوصيات العلمية والمبادئ المُتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف، ولاسيما الإنجاز التاريخي المتعلق بالخروج بالإصدار الأول للتقييم العالمي لجهود العمل المناخي منذ اتفاق باريس، وكذلك الإطار الخاص بالهدف العالمي للتكيف.