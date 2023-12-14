الامارات | مكتوم بن محمد: فريق العمل قدّم أفضل نسخة للمؤتمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع اختتام أعمال الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف (COP28)، ثقة العالم المتجددة بالإمارات.

وقال سموه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «نشكر فريق العمل الذي قدّم أفضل نسخة للمؤتمر، واستطاع تحقيق قفزات واسعة في تنسيق الجهود العالمية، للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي، التي توّجت باتفاق الإمارات التاريخي، الذي يُعدّ نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي».

وأضاف سموه: «عملنا في هذا المجال مستمر ومتنامٍ، والتزاماتنا تجاه ترسيخ الاستدامة كأسلوب حياة وفكر اقتصادي، مستمرة برؤية قيادتنا الرشيدة، وشراكاتنا العالمية، لتنعم أجيالنا القادمة بمناخ مستقر، وأرض تزدهر فيها الحياة».