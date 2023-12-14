«مدينة إكسبو دبي».. فيها حاجة حلوة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

على مدار أيام انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، تحولت مدينة إكسبو دبي ليس فقط، إلى قبلة للقادة والساسة وكبار المسؤولين والخبراء والمعنيين بالمناخ، ولكن كانت الوجهة المفضلة للعائلات من مختلف الأعمار، بعدما نجحت الإمارات في أن تجعل من المؤتمر حدثاً استثنائياً في كل تفاصيله.

ومن بين المميزات التي أضافتها الدولة للمؤتمر السنوي، الأجواء العائلية والترفيهية وحالة المرح والفعاليات الجانبية، ما جعل الحدث العالمي نقطة جذب لكل الفئات والشرائح المجتمعية، بخلاف المسؤولين والمهتمين والمتخصصين في قضايا المناخ وحماية البيئة.

اللافت في الأجواء التي أقيمت على هامش «كوب 28»، أنها شهدت حضوراً وإقبالاً من العائلات، حيث يأتي الأب والأم مع أبنائهما وأقاربهما ليجدوا من وسائل الترفيه ما يجعلهم يقضون يوماً سعيداً يستمتعون فيه، كل حسب رغباته واحتياجه. كما شهد المؤتمر حضور الشباب وطلاب الجامعات والمدارس بكثرة، بغرض الترفيه والاستمتاع من جهة، والاطلاع على الأمور التثقيفية والتوعوية الخاصة بمختلف قضايا المناخ، وخفض درجات الحرارة الأرض، وطرق إعادة تدوير المخلفات، وتوفير الطاقة والمياه، وغيرها من الجوانب التي يستفيدون بها في حياتهم.

وقال الطالب الجامعي، محمد ميحد، الذي يدرس في السنة الثانية بهندسة الطاقة، والذي حرص على التواجد في مدينة إكسبو دبي حتى ختام مؤتمر كوب 28: «جئت أنا وأصدقائي لنطلع على المناقشات والموضوعات التي تتعلق بتخصصها العملي، وأيضاً نستمتع بالأجواء والخدمات المتوفرة في منطقة «إكسبو دبي».

فيما أشار المواطن إبراهيم السويدي، الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية في رأس الخيمة، إلى أنه اصطحب عائلته، وأراد أن يقضي يوماً في مدينة إكسبو دبي، التي تتميز بكمية كبيرة من الأشجار واللون الأخضر والخدمات منقطعة النظير.

أما حنان محمد، الموظفة في شركة خاصة بدبي، فذكرت أن بعض صديقاتها جئن في زيارة إلى دبي، وقررن

أن يقضين وقتاً ممتعاً في إكسبو دبي، خاصة في ظل درجة الحرارة المنخفضة خلال الفترة المسائية، وهو ما ساعدهن على قضاء عدة ساعات جعلتهن يشعرن بالسعادة والمتعة. بينما ذكرت علياء القاضي، أنها جاءت مع خطيبها إلى إكسبو دبي، لأن الحدث يمثل شيئاً متميزاً بالنسبة لها، حيث شهدت المرات السابقة لزيارة المكان قضاء أوقات جميلة، مشيرة إلى أن هذه المرة كانت أكثر بهجة وجمالاً بسبب الكم الهائل من الأشجار التي جعلت الشخص يشعر كأنه وسط غابة خضراء.