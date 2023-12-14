الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بنوك

أفاد متعاملون مع بنوك وطنية بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع خدمة الرد الهاتفي الآلية، مشيرين إلى الحاجة لتيسير سُبل التواصل مع موظفين في تلك البنوك للحصول على الخدمات بسهولة وخلال وقت معقول.

خصومات

لاحظ مستهلكون أن عروض الأسعار والخصومات التي تعرضها الكثير من محال التجزئة ليست مفيدة بالنسبة لهم، لأنها تشترط شراء «ثلاث قطع ودفع ثمن اثنتين»، وقالوا إنهم يفضلون إعطاءهم نسبة خصم محددة مقابل القطعة الواحدة.

برامج

طالب أولياء أمور طلبة من ذوي الهمم الجهات المعنية بتنظيم برامج ترفيهية ورياضية خلال الإجازة المدرسية، بهدف تطوير قدراتهم، وتعزيز وعيهم المجتمعي، وإضفاء أجواء المرح والسعادة مع الاستفادة من أوقاتهم.

نظافة

دعا مرتادون للمناطق الجبلية في المنطقة الشرقية إلى تكثيف برامج التوعية، من خلال البلديات للمحافظة على البيئة، وذلك في ضوء قيام البعض بإلقاء المخلفات في مناطق وعرة يصعب على عمال النظافة الوصول إليها وتنظيفها.

«سكوتر»

استغرب قرّاء يرتادون المناطق المحاذية للشواطئ في الدولة قيام البعض بقيادة الدرّاجات الهوائية وآلة الـ«سكوتر» الكهربائية بسرعة كبيرة وسط الجموع، وبطريقة تهدد سلامة الأطفال الذين يلعبون بكثافة في تلك المناطق، داعين إلى منعها تماماً في تلك الأماكن.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.



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