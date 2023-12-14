الامارات | 7 وفيات بحوادث سير في الفجيرة خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت إحصائية مرورية حديثة في إمارة الفجيرة، سبع وفيات بحوادث مرورية خلال العام الجاري، فيما أصيب 145 شخصاً بإصابات بليغة ومتوسطة وبسيطة إثر تلك الحوادث.

وكشفت الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تسجيل ثمانية آلاف و513 حادثاً مرورياً منذ بداية العام الجاري في الفجيرة، وتصدّر نوفمبر أعلى نسبة إصابات في الحوادث المرورية بواقع 29 إصابة، فيما جاء فبراير في المرتبة الثانية بواقع 21 إصابة، في حين سجل يونيو تسع إصابات.

وأوضحت الإحصائية أن مايو سجّل أربع وفيات ناجمة عن حوادث السير، ووفاة واحدة في كل من يناير ومارس وسبتمبر.

من جهتها ذكرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أنها تعاملت مع 11 ألفاً و303 حوادث سير خلال العام الماضي.

وذكرت أن الواقع المروري في الفجيرة يُظهر استقراراً وانخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية، وكذلك انخفاض عدد الوفيات الناتجة عنها مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدة أن النتائج تعكس الجهود الفعالة التي تُبذل لضمان سلامة الطرق، وأن إدارة المرور والدوريات ملتزمة بمتابعة الجهود لضمان استمرار تحسّن الوضع المروري في الإمارة.

فيما حددت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أهم أربع مخالفات مرورية تتسبب في الحوادث البليغة، وتتمثّل في الانحراف المفاجئ، وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، مشددة على ضرورة التزام قائدي المركبات بأنظمة وقوانين السير والمرور، تجنّباً لوقوع الحوادث المرورية التي تنجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف دوريات الضبط المروري لتوعية وضبط المخالفين، كما تنشر ثقافة احترام حقوق المشاة في المجتمع، والتوعية عبر الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء محاضرات التوعية.