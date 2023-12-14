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الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 8 درجات مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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