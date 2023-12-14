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بايدن: اتفاق العالم في COP28 إنجاز تاريخي

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ابوظبي - سيف اليزيد - رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في ختام مؤتمر الأطراف COP28، واصفاً إياه بالاتفاق التاريخي.

وقال في بيان صحفي، نشره البيت الأبيض: "إنه في COP28، وصل قادة العالم إلى إنجاز تاريخي آخر بالتزامهم، للمرة الأولى، بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، والاتفاق على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات على الصعيدين العالمي والمحلي بحلول عام 2030".

وأضاف: "هناك الكثير من العمل أمامنا للحفاظ على هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، الذي أصبح في متناول اليد، ونتائج اليوم تعد خطوة مهمة للوصول لهذا الهدف".

وأشار إلى أن أزمة التغير المناخي هي التهديد الجوهري لعصرنا، مؤكداً: " أن مسؤوليتنا الجماعية هي بناء مستقبل آمن وأكثر أملاً لأبنائنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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