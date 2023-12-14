الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بكوادرنا الوطنية التي تواصل بخبراتها وانجازاتها ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، للدكتورة بشرى البلوشي من مركز دبي للأمن الإلكتروني اختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للدكتورة بشرى البلوشي من مركز دبي للأمن الإلكتروني اختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية التي تضم 27 دولة ومنظمة ونخبة من كبرى شركات التقنية العالمية".

وأكد سموه: "فخورون بكوادرنا الوطنية التي تواصل بخبراتها وانجازاتها ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارات وتأكيد دورها كشريك مؤثر في تحقيق التنمية الرقمية المستدامة نحو مستقبل أفضل".