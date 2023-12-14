الامارات | «أبوظبي للدفاع المدني» تعلن عن وظائف شاغرة في 6 مجالات صحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في خدمات الإسعاف الوطني، على أن يتم التسجيل من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني http://[email protected]، مشيرة إلى أن الشواغر الوظيفية المتاحة تتضمن 6 مجالات هي مسعف، مشرف طبي، أخصائي مكافحة العدوى، أخصائي الجودة الطبية - الصحية، صيدلي، طيبي أخصائي طب طوارئ.

واشترطت الهيئة في وظيفة مسعف الرعاية المتقدمة، أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في خدمات الإسعاف، والمسعف المتوسط أن يكون حاصلاً على دبلوم في خدمات الإسعاف، والمسعف الأساسي يكون حاصلاً على بكالوريوس في التمريض مع دورة معتمدة في خدمات الإسعاف وحاصل على ترخيص ساري المفعول من دائرة الصحة أبوظبي.

وبينت فيما يتعلق بشواغر مشرف طبي أنه يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في خدمات الإسعاف، ترخيص مزاولة المهنة بمسمى «مسعف الرعاية المتقدمة» ساري والصادر عن دائرة الصحة في أبوظبي، بالإضافة إلى شهادة مدرب معتمد في الدورات التخصصية الأتية: دعم الحياة القلبي المتقدم، دعم الحياة القلبي للأطفال، إنقاذ مصابين الحوادث قبل الوصول للمستشفى، خبرة ميدانية لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن المتقدمين لشواغر أخصائي مكافحة العدوى أنه يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في التخصص، وبالنسبة لأخصائي الجودة الطبية – الصحية، يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في التخصص، فيما يشترط للتقدم لوظيفة الصيدلي أنه يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة، وترخيص مزاولة المهنة ساري وصادر عن دائرة الصحة أبوظبي، وفيما يتعلق بشواغر طبيب أخصائي طب الطوارئ، يجب أن يكون حاصلاُ على شهادة البورد في التخصصات الطبية، ترخيص مزاولة المهنة ساري والصادر عن دائرة الصحة في أبوظبي، خبرة ميدانية لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى خبرة في خدمات الإسعاف.