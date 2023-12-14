طحنون بن محمد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين اليوم ، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة في وفاة نجله "سعيد" وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه ، الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان ، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.