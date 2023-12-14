حمدان بن زايد يعزي مانع العتيبة في وفاة نجله

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، في وفاة نجله "سعيد"، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.