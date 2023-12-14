نورة بنت تركي: قيادة استثنائية للإمارات في «COP28»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكدت الأميرة نورة بنت تركي آل سعود، خبيرة التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وشريك مؤسس لشركة استشارات التنمية المستدامة في الرياض «أيون- Aeon»، نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التنظيم الاستثنائي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28».

وقالت: «نهنئ دولة الإمارات على نجاحها في استضافة المؤتمر ونحيي رئاسة «cop28» على قيادتها الاستثنائية التي لم نر مثلها منذ قيادة باريس في عام 2015، وذلك لقدرتها على التعامل مع الجميع بدبلوماسية وحيادية وفهم احتياجات الأطراف المختلفة كافة، ولا سيما أن السياسات التي اتخذتها كانت من أعلى المستويات».

وأشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته رئاسة «cop28» لتوحيد المسارات العالمية والعودة إلى المسار الصحيح لاتفاقية باريس المتمثل في المحافظة على ارتفاع حرارة الكوكب عند درجة ونصف مئوية، ووضع السياسات الفاعلة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأكدت أن نجاح الإمارات في «cop28» هو نجاح لدول الخليج ولدول العالم أجمع، مشيرة إلى أن الميزة النوعية التي أضافتها الدولة في هذه النسخة من المؤتمر هي إشراك فئات المجتمع كافة في أعماله، وضم جميع القطاعات التي أسهمت في تطوير الأعمال الصديقة للبيئة ورفع مستوى وعي الجميع حول القضايا الملحة التي يواجهها العالم من تداعيات التغير المناخي.

وأضافت الأميرة نورة: «السبب الكبير لنجاح»cop21«في باريس هو ضم القطاعات المختلفة في أعماله للخروج بحلول مناسبة لقضايا التغير المناخي، وهذه الحلول والأعمال لا تخرج فقط من المسار السياسي الذي يشمل المناقشات والمفاوضات، ولكن المسار غير الرسمي أيضا يلعب دوراً كبيراً في دعم هذه الأعمال والقرارات وهذا ما رأيناه في «cop28».

وشددت على أهمية جمع المجتمع المدني في فعاليات المؤتمرات ذات التأثير العالمي لإثراء مخرجاته، وضرورة احتواء الشباب فيها للخروج بحلول نوعية لهم وللمستقبل وتمكينهم من الانخراط في بيئة أعمال مع القطاعات المختلفة لصقل مهاراتهم الفنية والفكرية التي ستسهم في تطبيق الحلول على أرض الواقع، مؤكدة أن محور الشباب والمجتمع المدني كان من أكبر النجاحات التي حققها «cop28».

وأشارت إلى الدور الريادي الذي تلعبه «أيون- Aeon» في دعم رسم سياسات الاستدامة في المملكة العربية السعودية، وقالت إن أعمال الشركة لا تقتصر على الصعيد المحلي، بل تتعدى ذلك إلى العمل على مستوى العالم ككل من خلال تعزيز التعاون بين الدول وبين الشركات والقطاعات المختلفة في الدول نفسها لرسم خطط وسياسات الاستدامة.