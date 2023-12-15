الامارات | «شباب من أجل الاستدامة» يعزز الدور القيادي للجيل القادم في العمل المناخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، استضافت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة الإماراتية البارزة التي تركز على تمكين الشباب في مجال الاستدامة، منتدى شباب من أجل الاستدامة، الذي تضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة والنقاشات التي ركزت على تمكين الشباب، وتفعيل دورهم في قيادة العمل المناخي.

عقد المنتدى خلال يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، وافتتح برنامجه بحلقة نقاش شبابية مع رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، الذي دعا الشباب للتركيز على ثلاثة عوامل رئيسة تؤثر في إمدادات الطاقة، هي البيئة والتكلفة وأمن الإمدادات، كما شدد على أهمية الموازنة بين هذه العوامل.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، الدكتورة لمياء نواف فواز، إن منتدى «شباب من أجل الاستدامة» شكل محطة مهمة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي دعا إلى تفعيل دور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وسلط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في مواجهة أزمة التغير المناخي.

وتضمنت الحلقات النقاشية الموسّعة التي أقيمت خلال المنتدى موضوعات عدة، منها دور منصة «شباب من أجل الاستدامة» في تعزيز العمل المناخي، وتأثير الشركات الناشئة، ودور الشباب كداعمين للسياسات المناخية.