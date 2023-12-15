الامارات | جمعية الإمارات للطبيعة تطلق مبادرة "صفر انبعاثات" في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة ليلى عبد اللطيف أن الجمعية تستعد في 2024 إلى التركيز على تنفيذ مبادرة "الطريق الى صفر انبعاثات" وتحقيق التعهدات التي تعهدت بها الشركات ومساعدتهم على العمل على مبادراتهم التجريبية مثل بدء استخدام السيارات الكهربائية في أساطيلهم التجارية وفهم كيفية توسيع نطاق هذه المبادرة.

وقالت لـ "الإمارات اليوم" إن: "سنقوم بإطلاق لوحة القياس المصممة للجمهور العام بهدف زيادة مستوى شفافية الأداء وعرض التقدم المحقق في الدولة فيما يخص الأهداف المناخية والاستمرار في بناء قدرات القطاع الخاص لمساعدتهم على تخفيض انبعاثاتهم".

وأضافت: "تم تطوير مبادرة "الطريق 2.0" التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل في الدولة، بالشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية، وتهدف إلى تسريع التحول إلى بدائل النقل البري الخضراء من خلال اتخاذ إجراءات مبكرة وملموسة من قبل المؤسسات عبر منظومة النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحد من انبعاثات النقل البري، وزيادة التعاون التدريجي عبر جميع وسائط النقل. ستركز المبادرة "الأولى من نوعها" في البداية على استخدام المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) في العمليات التجارية، والعمل مع المنظومة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقليل الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، من خلال دمج المركبات عديمة الانبعاثات (ZEVs) ضمن الأساطيل التجارية مع مرور الوقت.