الامارات | «الموارد البشرية والتوطين» تلغي ترخيص مكتبين لخدمات العمالة المساعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إلغاء ترخيص "مركز الامارات العالمي لخدمات العمالة المساعدة" و"مكتب الشامسي لخدمات العمالة المساعدة" لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

‏وألزمت الوزارة أصحاب المكتبين الملغى ترخيصهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، والوفاء بالتزاماتهما حيالهم، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، كما تم إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين. ‏وشددت الوزارة على عدم تهاونها في "تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات".

‏ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ⁦‪mohre.gov.ae‬⁩