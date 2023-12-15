الامارات | رأس الخيمة.. حملة مفاجئة تكشف عن 88 منحلاً غير قانوني في منطقة شوكة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة إزالة 88 منحلاً غير قانوني في أربعة مواقع مختلفة في منطقة شوكة جنوب الإمارة، ضمن حملة مفاجئة مشتركة مع دائرة الخدمات العامة، وذلك بناءً على تقييم دقيق لتأثير المناحل غير القانونية على البيئة والمجتمع المحلي.

وتعتبر الحملات جزءًا من الجهود المتواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التحديات التي قد تعترض سلامة البيئة، كما تهدف الحملة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وقد قامت الجهات المعنية بتحديد المناحل غير القانونية استنادًا إلى عدة معايير بيئية، حيث لا يسمح بالأنشطة العشوائية الغير مرخصة والتي قد تضر بنطاق التغذية لمجاميع النحل.

وقال المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية، الدكتور سيف الغيص، إن الحملات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة، التزام الهيئة المستمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التوعية في صفوف المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على البيئة والمساهمة في بناء مستقبل صحي ومستدام.

وكانت هيئة حماية البيئة والتنمية أعلنت مؤخراً عن آليات وشروط لتربية النحل وإنتاج العسل وإنشاء المناحل، حفاظا على الثروة الوطنية الطبيعية والتنوع الحيوي، وحماية للنحل المحلي وسواه من آفات "نحل العسل"، بالإضافة إلى تنظيم المهنة، وإقصاء الأنواع الضارة وغير المرغوب فيها من النحل، وحماية لنشاط إنتاج "العسل الإماراتي"، وحفاظا على حقوق ومكتسبات أصحاب المهنة المختصين، ضمن مناطق إنتاج العسل.

وبموجب الشروط الجديدة فإنه يجب على كل من يمارس تربية النحل وبيع العسل ومشتقاته داخل الإمارة أن يكون مرخصا من الهيئة، كما يجب على مربي النحل ومنتجي العسل وأصحاب المناحل تسجيل مناحلهم ومنشآتهم الخاصة بهذا النشاط الإنتاجي والاقتصادي الحيوي، وإخضاع جميع "المناحل" في مختلف مناطق الإمارة للتفتيش الدوري من قبل الهيئة.

وألزمت الهيئة مربي المناحل بتسجيل كل المناحل ومستعمرات نحل العسل لدى الهيئة باستخدام "استمارة تسجيل المناحل"، التي تعبئ عند التفتيش الأولي للمنحلة أو المنشأة، وعند الموافقة على الطلب تصدر الهيئة لمربي النحل "شهادة تسجيل تربية النحل"، ويجب تجديد الشهادة سنويا قبل تاريخ انتهاء تاريخ الصلاحية.

وألزمت الشروط تقيد كل موقع بأعداد المناحل المصرح لصاحبه بها، في ضوء المساحة، التي توجد فيها المناحل، على أن تحدد الهيئة عدد المناحل المسموح بها في كل منطقة أو بقعة جغرافية محددة، حسب الظروف والمعطيات في البيئة المعيشية للنحل، واشترطت الهيئة تنظيم المنحل بآلية معقولة تسمح بوصول المفتشين إليه، كما اشترطت توفر خلايا يمكن نقلها لدى أصحاب المناحل، وحددت الهيئة مواعيد التفتيش على المناحل على فترات وفق معطيات محددة للكشف عن آفات نحل العسل وأنواع النحل غير المرغوب فيها بهدف تفقد مستعمرات نحل العسل وتوافر المعايير القانونية والبيئة والتنظيمية فيها والمصادقة عليها.