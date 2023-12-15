محمد بن راشد: نبارك لإخوتنا في البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، للبحرين قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم.

وكتب سموه، على موقع "إكس (تويتر سابقا) "نبارك لإخوتنا في مملكة البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني ال52 وذكرى تسلم أخي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "علاقتنا مع البحرين أخوية ومستقرة.. راسخة ومتطورة.. رسمية وشعبية وحقيقية".

وختم سموه قائلا "أدام الله عليهم الأمن والأمان.. والاستقرار والازدهار.. وأدام بين شعبينا المحبة والأخوة".