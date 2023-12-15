الطقس غائم جزئيا ومغبر أحياناً غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً يصبح رطبا على بعض المناطق الداخلية الغربية ليلاً وصباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند الساعة 05:00 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:57.

في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني عند الساعة 00:46 والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:56.