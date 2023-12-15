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الامارات | محمد بن راشد يهنئ البحرين بالعيد الوطني الـ 52

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 ديسمبر 2023

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة عيدها الوطني الـ52 وتسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة.

ودوّن سموه عبر منصة "إكس": نبارك لإخوتنا في مملكة البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني ال52 وذكرى تسلم أخي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة … 

وأضاف: علاقتنا مع البحرين أخوية ومستقرة .. راسخة ومتطورة .. رسمية وشعبية وحقيقية .. أدام الله عليهم الأمن والأمان .. والاستقرار والازدهار .. وأدام بين شعبينا المحبة والأخوة ..

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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