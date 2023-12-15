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الامارات | حمدان بن محمد: نسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر منصة "إكس": نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً يومها الوطني، ونسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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