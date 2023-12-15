الامارات | حمدان بن محمد: نسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر منصة "إكس": نبارك للبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً يومها الوطني، ونسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار.