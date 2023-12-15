الامارات | دبي القابضة تعلن عن فعاليات مهرجان حتا 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منتجعات حتا و"وادي هب" من دبي القابضة اليوم؛ عن اطلاق مهرجان حتا 2023 بين 15 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024، ما يمنح الزوار من مختلف الأعمار الاستمتاع بمجموعة من تجارب المغامرة والترفيه والتخييم، وسط أجواء "حتا وادي هب" احتفالاً بموسم أعياد الشتاء.

وسيتم الكشف عن عروض الألعاب النارية التي ستنير سماء حتا عند الساعة 8 مساءً من أيام الجمعة والسبت والأحد، بدءاً من 15 ديسمبر الحالي وحتى العرض الكبير في ليلة رأس السنة عند الساعة 11:59 ليلاً للاحتفال بالعام الجديد.

وتقدم منتجعات حتا عروض التخييم طيلة أيام الأسبوع، حيث يمكن الاستمتاع بجمال طبيعة حتا، كما تحظى العائلات بفرصة لتجربة عدد من الأنشطة الحماسية، بدءاً من رماية السهام ورمي الفأس، ووصولاً إلى مسارات الانزلاق والأرجوحة العملاقة وجدار التسلق.

ويقدم حتا وادي هب العديد من الأنشطة العائلية والعروض الحية، بما يشمل عزف العود والقانون غيرها من الآلات الموسيقية العربية، إلى جانب عروض الغناء الخليجي والشرق أوسطي ، فضلاً عن عروض الأداء التراثي التي يقدمها فنانون مقيمون في حتا.