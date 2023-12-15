7225 طناً مساعدات الإمارات العاجلة إلى قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (العريش)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، استقبلت مدينة العريش المصرية، 7225 طناً من المساعدات الإماراتية العاجلة الموجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضم عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من معاناة المدنيين وتوفير مختلف المستلزمات الضرورية لكافة شرائح المجتمع.

وقال فلاح الهاجري، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن جهود دولة الإمارات متواصلة في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني جراء الحرب، عبر نقل كافة المستلزمات المهمة والضرورية من الإمارات إلى مصر، تحديداً مدينة العريش تمهيداً لإدخالها عبر معبر رفح وإيصالها إلى المستفيدين في قطاع غرة.

وذكر أن المساعدات العاجلة التي وصلت إلى مستودع تخزين المساعدات الإماراتية حتى الآن بلغت ما يقارب 7225 طناً، تضمنت طروداً غذائية ومستلزمات للنساء والأطفال ومواد طبية ومواد إيواء وغيرها، حيث ستقدم الدعم اللازم للمتضررين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تلك المساعدات وصلت إلى مدينة العريش عبر مختلف القنوات المتاحة التي سخرتها دولة الإمارات في سبيل ضمان سرعة وصول أهم الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين، سواء من خلال الجسور الجوية وسفينة المساعدات الإماراتية، فضلاً عن المستشفى الميداني الذي يوفر متطوعين من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية والأسرة لكي يستقبل الجرحى ويقدم أفضل سبل الرعاية الصحية.

بدوره، قال المهندس محمد حمد الراشدي، مدير مشروع محطات التحلية المتواجدة ضمن مبادرات الإمارات لإغاثة أهالي قطاع غزة، إن عملية «الفارس الشهم 3» افتتحت 3 محطات تحلية تقدر طاقة كل منها بحوالي 200 ألف جالون، وبإجمالي 600 ألف جالون يومياً، وتعمل المحطات بنظام «التناضح العكسي» عبر سحب المياه من البحر من ثم تمريرها عبر أغشية تفصل الأملاح وتوفر المياه الصالحة للشرب، من ثم ضخها من الجانب المصري إلى الطرف الآخر في قطاع غزة، حيث تعتبر المحطة جاهزة للعمل من يوم الاثنين الماضي لتوفير مياه نقية للفلسطينيين.

وفي السياق، تم أمس توزيع 6865 طرداً غذائياً على النازحين استفاد منها 34325 شخصاً.

وتوزعت الطرود على كل من معسكر ومواصي خانيونس 1500 طرد، ونازحين من محافظة غزة 1391 طرداً، وعلى السكان المحيطين بالمستشفى الميداني الإماراتي 248 طرداً.

كما شملت لجنة المواصي غرب رفح 630 طرداً، ونازحين من محافظة الشمال 490 طرداً، ونازحين في شارع الطيران غرب رفح -لجان أحياء- 926 طرداً، ووزارة التنمية الاجتماعية 1680 طرداً موزعة على مدارس: «العقاد 350 طرداً ويبنا 250 طرداً و أسرار القبندي 700 طرد والمسمية 250 طرداً»، كما جرى توزيع 130 طرداً خارج مراكز الإيواء.