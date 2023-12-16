الامارات | «الأرصاد»: ضباب خفيف وسحب منخفضة حتى الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً. وظهرت السحب المنخفضة على بعض المناطق، خاصة الساحلية، ما أدى إلى سقوط أمطار، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن الطقس غداً، سيكون رطبا على بعض المناطق الداخلية الغربية صباحاً. وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح أن طقس الإثنين، سيبقى رطباً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى استمرار الطقس يوم الثلاثاء، رطباً على بعض المناطق الداخلية الغربية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س. ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.