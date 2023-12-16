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الامارات | مكتوم بن محمد: يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ52.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «52 عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة. يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح، ونسعى من أجل مستقبل مزدهر لأوطاننا وشعوبنا. في يومها الوطني ندعو الله أن يديم عز البحرين وازدهارها ووحدة شعبها وقيادتها».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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