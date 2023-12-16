الامارات | مكتوم بن محمد: يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مملكة البحرين بالعيد الوطني الـ52.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «52 عاماً من المجد والأصالة والتطور لمملكة البحرين الشقيقة. يجمعنا مع المملكة المصير ويُوحّدنا الطموح، ونسعى من أجل مستقبل مزدهر لأوطاننا وشعوبنا. في يومها الوطني ندعو الله أن يديم عز البحرين وازدهارها ووحدة شعبها وقيادتها».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App