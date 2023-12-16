الامارات | أحمد بن محمد: وطن شقيق وشعب عزيز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، لمملكة البحرين، بمناسبة يومها الوطني.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «نتقدم لجميع أهلنا في البحرين بأطيب التهاني بمناسبة يومهم الوطني.. أدام الله التطور والازدهار والاستقرار على هذا الوطن الشقيق والشعب العزيز».