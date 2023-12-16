الامارات | محمد بن راشد: علاقتنا مع البحرين.. أخوية ومستقرة وراسخة ومتطورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، للبحرين قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم.

وكتب سموه على منصة «إكس»: «نبارك لإخوتنا في مملكة البحرين قيادة وشعباً عيدهم الوطني الـ52 وذكرى تسلم أخي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في المملكة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «علاقتنا مع البحرين أخوية ومستقرة.. راسخة ومتطورة.. رسمية وشعبية وحقيقية».

وتابع سموه قائلاً: «أدام الله عليهم الأمن والأمان.. والاستقرار والازدهار.. وأدام بين شعبينا المحبة والأخوة».