الامارات | حمدان بن محمد: نبارك للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً.. يومها الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً بيومها الوطني.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً يومها الوطني، ونسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها، وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار».