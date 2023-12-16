الامارات | حمدان بن محمد: نبارك للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً.. يومها الوطني

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نبارك للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً.. يومها الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً بيومها الوطني.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً يومها الوطني، ونسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها، وأن يديم عليهم الخير والرفعة والازدهار».
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