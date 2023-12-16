الامارات | توزيع طرود غذائية إماراتية على 34 ألف نازح في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات تقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب الفلسطيني، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين. وتم توزيع 6865 طرداً على النازحين، استفاد منها 34 ألفاً و325 شخصاً.

وتوزعت الطرود على معسكر ومواصي خانيونس 1500 طرد، وعلى نازحين من غزة 1391 طرداً، وعلى سكان محيطين بالمستشفى الإماراتي 248 طرداً.

كما شملت لجنة المواصي غرب رفح 630 طرداً، ونازحين من محافظة الشمال 490 طرداً، وفي شارع الطيران غرب رفح - لجان أحياء 926 طرداً، ووزارة التنمية الاجتماعية 1680 طرداً موزعة على مدارس: العقاد 350 طرداً، ويبنا 250 طرداً، وأسرار القبندي 700 طرد، والمسمية 250 طرداً. كما جرى توزيع 130 طرداً خارج مراكز الإيواء.

وكانت الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الفلسطينيين في غزة، وأرسلت مستشفى ميدانياً ومحطات تحلية المياه، وأكثر من 10 آلاف و126 طناً من المواد الإغاثية.

ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.