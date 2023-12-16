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الامارات | فنلندا: «COP28» أهم مؤتمر للمناخ منذ «باريس 2015»

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أكدت مدير إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة في فنلندا، أوتي هونكاتوكيا، أن مؤتمر الأطراف «COP28» كان مؤتمراً استثنائياً، وأهم مؤتمر للمناخ منذ مؤتمر باريس عام 2015، لافتة إلى أن النتائج التي خرج بها المؤتمر كانت مذهلة.

وقالت المسؤولة لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال اليوم الأخير من مؤتمر الأطراف «COP28» إن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بعمل رائع في ما يتعلق بالتقييم العالمي، وبتفعيل الصندوق العالمي للمناخ. وحول مطالب البلدان الصغيرة بالمزيد من التمويل، ودعم بناء القدرات، أشارت هونكاتوكيا إلى الحاجة إلى زيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ، وكذلك في دعم بناء القدرات.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة بالدعم، لافتة إلى أنه في العام المقبل سيتمكن من اتخاذ قرار بشأن التمويل لما بعد عام 2025. وحول المبادرات الخاصة بمواجهة تغير المناخ والاستدامة في فنلندا، أشارت هونكاتوكيا إلى أن بلدها متقدم في مجال الطاقة المتجددة، وقالت: «لدينا هدف وطني للحياد المناخي، بحيث نكون محايدين مناخياً بحلول عام 2035».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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